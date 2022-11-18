"В целях обеспечения безопасности посещение туристского маршрута "Большая валдайская тропа" приостановлено. Объект закрыт до следующего туристского сезона — до апреля-мая 2023 года", — говорится в сообщении.

Нацпарк отмечает, что зима затрудняет расчистку тропы и подвозку дров к туристическим стоянкам, снегопады приводят к завалам, затрудняют оказание быстрой помощи путешественникам в случае ее необходимости.

"Нельзя (также) не брать во внимание и активизацию выхода (на тропу) хищников, не впадающих в спячку", — отмечают специалисты.

В нацпарке напоминают, что его другие объекты зимой остаются открытыми для туристов. Например, их приглашают на малую лесную тропу "Соколовская" и в ландшафтно-культурный комплекс "Текунок".

Первый, 59-километровый отрезок Большой валдайской тропы был открыт для путешественников в 2019 году.

Основная часть тропы проходит по территории национального парка. Для ночевок оборудованы девять базовых лагерей и промежуточных привалов. Тропа оснащена пяти мостами и настилами и украшена малыми скульптурными формами. На вершине самой высокой в области 296-метровой горы Рыжоха построили 25-метровую смотровую вышку.

В ближайшие годы предполагается продлить тропу примерно на 121 км. На севере она дотянется до города Окуловка с выходом на железнодорожную магистраль Москва-Санкт-Петербург, а на юге достигнет туристической жемчужины России — озера Селигер.

Администрация национального парка намерена также сделать 4-километровый участок тропы доступным для инвалидов, в том числе — колясочников. Для их удобства маршрут оснастят дополнительными деревянными настилами, стоянками и информационными стендами, в том числе — со шрифтом Брайля для слепых.