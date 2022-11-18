Число номинаций увеличено с 15 до 19 по сравнению с прошлым годом, среди них — "Территория событийного туризма", "Территория сельского туризма", "Территория гастрономического туризма", "Территория арктического туризма" и другие. В каждой официальной номинации в финале премии будет представлено по пять регионов страны.

"Всероссийская премия — это возможность обобщить и отметить открытия, творческие решения, пути преодоления возникающих трудностей, оценить профессионализм коллег. Мы рассчитываем, что в финале Russian Travel Awards в гостеприимном Петербурге соберутся носители самых удачных идей и эффективных решений, всего того, что так ценят в нашем городе", — цитирует пресс-служба главу комитета Сергея Корнеева.

На первом этапе состоится сбор предложений по участникам финала от организаторов профессиональных туристских конкурсов и рейтингов, проведенных в 2022 году, профессиональных объединений в сфере гостеприимства. Затем будет сформировано жюри и экспертные группы.

Кроме того, будет утвержден и перечень специальных номинаций с учетом предложений от профессионалов отрасли, туробъединений, членов жюри.

Финал I Всероссийской туристической премии состоялся 24-25 февраля 2022 года в Петербурге на двух площадках: в музее-заповеднике "Гатчина" и атриуме Петропавловской крепости. В программе финала приняли участие представители 35 регионов страны, ранее завоевавшие региональные и отраслевые премии.