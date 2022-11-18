"Новая экспозиция будет состоять из нескольких разделов, каждый из которых посвятят историческому развитию Бежецкого края. В музее будут представлены уникальные предметы из этнографической коллекции Бежецкого краеведческого музея, фондов Тверского государственного объединенного музея и копии документов из государственных архивов", — говорится в сообщении.

Кроме того, посетители смогут узнать историю возникновения первого поселения на Бежецкой земле, познакомиться с хозяйственным и культурным укладом бежецкого крестьянства, своеобразием национального состава уезда, с провинциальной городской средой уездного города Бежецка в конце XIX — начале ХХ веков.

Отдельный зал расскажет о работе железнодорожной станции, больниц и госпиталей во время Великой Отечественной войны.

Также зал посвятят бежечанам, участвовавшим в боевых действиях или партизанском движении. В экспозицию войдут личные вещи участников войны, советское снаряжение и вооружение, документы.

Бежецкий литературно-мемориальный и краеведческий музей располагается в двух зданиях, являющихся объектами культурного наследия: "Городское училище" и "Земская библиотека". Долгое время музей был закрыт из-за аварийного состояния зданий. За счет средств областного бюджета здесь проведены комплексные ремонтно-реставрационные работы.

В здании "Городского училища" уже открыта новая экспозиция, посвященная Василию Андрееву, создателю великорусского оркестра, а также Вячеславу Шишкову, известному русскому писателю, автору романа "Угрюм-река".