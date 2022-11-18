"Для обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории города постановлением администрации до начала ледохода в 2023 году запрещен выход (выезд) на лед", — сообщили власти.

Исключение сделано только для мест проведения спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий на реке Волхов, где, в частности, будут проводить соревнования местные моржи.

До 25 ноября на реках и водоемах появятся знаки "Переход (переезд) по льду запрещен".

В учебных заведениях областного центра детям и родителям на занятиях напомнят о правилах безопасного поведения на воде.

Контролировать соблюдение запрета на рейдах будут сотрудники мэрии, полиции, сотрудники управления ГО и ЧС.