"По итогам круизного сезона в Тверской области рост судозаходов составил 17% по сравнению в 2021 годом. Всего в регионе было совершено 397 судозаходов, культурные программы в разных городах региона посетили 80,7 тыс. круизных туристов", — говорится в сообщении.

В этом сезоне лидером стал город Калязин, где приняли 242 лайнера и 48,4 тыс. туристов.

Для гостей региона были разработаны новые направления и форматы круизных маршрутов. Популярными стали туры выходного дня из Москвы в Тверь и обратно.

"Время стоянки теплоходов в среднем составило от пяти до девяти часов, что позволило гостям увидеть больше новых локаций. В следующем сезоне планируется удвоить число судозаходов в Твери и значительно расширить программы для круизных туристов", — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в Тверской области развитие водного туризма является перспективным направлением туриндустрии. В настоящее время в Конаковском районе строится новый речной порт, уже сооружен причал и состоялся тестовый заход судов.