"От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу", — сообщил мэр в своем блоге в пятницу.

Он уточнил, что за два с половиной дня в голосовании приняли участие около 300 тысяч человек.

"На протяжении всего голосования более 80% участников поддерживали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. При этом 29% высказались за обычный формат празднования, а 52% предложили на этот раз воздержаться от массовых уличных концертов", — добавил мэр.

Собянин также сообщил, что "по договоренности с бизнесом часть их прибыли и все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и праздничных мероприятий будут направлены на поддержку воинов, их семей и восстановление пострадавших районов".

При этом в Москве пройдут "многочисленные новогодние и рождественские елки". Также в праздничные дни для всех желающих в Москве будут парки, катки и площадки фестиваля "Путешествие в Рождество".

"На фестивальных площадках будут организованы мероприятия для семей мобилизованных москвичей — новогодние утренники, праздничные экскурсии, кулинарные мастер-классы и многое другое. ВДНХ приготовила для них бесплатные билеты на главный каток страны. Также можно будет посетить спектакли в городских театрах", — добавил мэр.

Кроме того, по его словам, в парках и на фестивальных площадках будет открыт сбор гуманитарной помощи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам проголосовать за формат празднования Нового года в столице.

Согласно размещенному на сайте проекта "Активный гражданин" опросу, москвичам предлагали выбрать один из нескольких вариантов празднования Нового года: отмечать, как и в прошлые годы, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции; сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции или вообще не украшать город и не проводить праздничных мероприятий.