"К сожалению, этот проект остановлен. Потому что предполагалось в Коммунарке построить хранилище для Третьяковской галереи, для "РОСИЗО", Музея Победы и Исторического музея. Хотя, так мы полностью не решали многих проблем, но все-таки для нас это было хорошей поддержкой. Так что, мы сейчас опять переходим на новую стадию", — сказал Левыкин в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Левыкин напомнил, что всего собрание музея насчитывает около 5 млн экспонатов, при этом в постоянной экспозиции музея на Красной площади представлено только 0,7% коллекции.

Планировалось, что в фондохранилище разместят коллекции 16 московских музеев — около 820 тыс. единиц хранения. А также там разместят депозитарии Великой отечественной войны, Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея.

В мае глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что к сентябрю планируется пересмотреть проект музейного фондохранилища, это связано с необходимость замещения импортных технологий отечественными аналогами.

Завершить строительство фондохранилища для музеев в поселке Коммунарка планировалось к 2024 году.