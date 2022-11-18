"В рамках данной программы зоопарк будет содержать кустарниковых собак. Разрешение на нахождение животных в Калининграде дал Филипп Тумасьян — координатор этого редкого вида млекопитающих. В России, помимо Калининграда, он представлен только в зоопарках Москвы и Новосибирска", — сказала Михайлова.

В Калининград доставлено 7 кустарниковых собак. Зоопарк будет пока что содержать однополую группу — молодых самок в возрасте от 3,5 до 1,5 лет.

По словам Михайловой, кустарниковые собаки являются небольшими хищниками, которые обитают только в Южной Америке. Это редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. Больше всего кустарниковые собаки страдают от интенсивной вырубки лесов, приводящей к сокращению пригодных для жизни территорий.

При этом сами собаки ведут ночной образ жизни. Они очень социальны и живут группами из 4-10 особей, в редких случаях парами. Питаются мелкими грызунами. Стая способна напасть даже на крупную капибару. В природе собаки живут до 10 лет, в зоопарках — до 12.

Животные отлично плавают и ныряют. У кустарниковых собак даже есть перепонки между пальцами. Именно поэтому у них в вольере обустроен небольшой бассейн, отметила Михайлова.

Зоопарк Калининграда является одним из самых больших и старых зоопарков в современной России. Зоопарк был основан в 1896 году и одновременно является дендропарком. Вторую мировую войну пережили только четверо животных — лань, осёл, барсук и бегемот. Сегодня в его коллекции, занимающей площадь в 16,5 га, представлены около 300 видов животных, численность живых экспонатов составляет около 2 тыс. особей.