В приложении для смартфона "ТурГид. Белогорье", запущенном в регионе, собраны маршруты по достопримечательностям Белгородской области, музеи и театры, выставочные залы и концертные площадки, кафе, рестораны и гостиницы, а также актуальная афиша событий, говорится в сообщении.

"В приложении также можно купить билеты на концерты, выставки и спектакли. А чтобы пользователи не забывали о мероприятиях, будут приходить уведомления с напоминанием за сутки", — отмечается в пресс-релизе.

Зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы о посещенных местах или событиях, чтобы помочь другим сделать выбор.

Возможность задать вопросы специалистам Белгородского центра туризма предусмотрена в личном кабинете.

Кроме того, можно посмотреть информацию о ближайших фестивалях, программу общероссийских праздников и многое другое.