"Выездной туризм, характерный для жителей Петербурга и части жителей России, был затруднен этим летом. Поэтому Петербург стал одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма в этом году. А водные прогулки всегда были визитной карточкой города. Посетить Петербург в навигацию и не прокатиться по Неве — это невозможно себе представить. Также судовладельцы предложили новые интересные маршруты, реновировали суда", — сказала Бахмутская.

Пресс-служба администрации губернатора города, в свою очередь, сообщила, что пассажиропоток на внутренних водных путях города за прошедшую навигацию вырос по сравнению с прошлогодней навигацией на 49,7%.

В навигацию 2022 года функционировало 19 городских причалов общего пользования, что соответствует показателю 2021 года. За время навигации к ним выполнено 37,817 тыс. подходов — на 23% больше, чем в 2021 году.

По её словам, к следующей навигации планируется ввод, как минимум, ещё одного городского причала, в настоящее время обсуждается место его размещения.

К внутренним водным путям РФ регионального значения относятся канал Грибоедова, Кронверкский пролив, реки Мойка, Фонтанка, Ждановка, Крюков канал, Зимняя канавка. В перечне маршрутов городского водного транспорта числится 62 направления.