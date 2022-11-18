"Тюмень для Москвы приоритетный регион для сотрудничества. Наши взаимные туристические потоки практически дошли до уровня допандемийного. Очень надеюсь, что в следующем году мы, благодаря нашим совместным усилиям, перейдем этот рубеж, и количество людей, которые посещают и Москву из Тюмени, и Тюмень из Москвы будет увеличиваться", — сказал Козлов в пятницу на брифинге в Тюмени.

Так, по его информации, в 2019 году столицу посетили 97 тыс. тюменских туристов. "Это был самый пик", — подчеркнул Козлов.

"За девять месяцев этого года зарегистрировано 60 тыс. из Тюменской области. Немного не дотянем до уровня 2019 года, в следующем году перейдем эту границу", — добавил он.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что уже реализованы ряд совместных проектов, среди которых детский туризм, открытие чартерных рейсов.

"Сегодня прорабатываем один маршрут — от "Кремля до Кремля", куда должны войти основные кремли центральной России и связать их с кремлями других регионов. Сюда уже вошел Казанский кремль, Тобольский кремль. Этот маршрут является для нас точкой нового роста", — подчеркнул Пантелеев.