"Сейчас у нас немаленький турпоток, он оценивается в полмиллиона туристов в год. По некоторым данным, он приближается к миллиону, если считать экскурсантов. Появление курорта "Лагонаки" увеличит число туристов как минимум вдвое. Это по самым скромным оценкам. А учитывая тренд на внутренние поездки в долгосрочной перспективе, число путешественников может быть еще выше", — сказала она на презентации нового курорта.

Как отметила Джаримова, в перспективе планируется связать три курорта – "Архыз", "Красную Поляну" и "Лагонаки", чтобы обеспечить единый крупный горнолыжный кластер.

"Я думаю, все люди, которые катаются, очень ждут того, чтобы наши курорты объединились в одну комфортную и удобную сеть", — добавила она.

В свою очередь, директор проектного офиса по созданию курорта "Лагонаки" Инвер Калашаов сообщил, что регион и инвестор постоянно заявляют о необходимости устойчивого развития и охраны природы, поскольку курорт будет расположен, в том числе, на территории Кавказского природного заповедника.

Он также подчеркнул, что вся инфраструктура и отели будут размещены за пределами заповедной зоны.