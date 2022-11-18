Таким образом, завершен капитальный ремонт всей дороги до Большого Голоустного, начавшийся в 2017 году.

"Долгое время значительная часть автодороги Иркутск — Большое Голоустное была гравийной, находилась в неудовлетворительном состоянии. Машины ездили сквозь облака пыли, часто пробивали колеса, поэтому жители региона и туристы выбирали отдых в других местах Байкала. Сегодня Иркутск и Большое Голоустное связывает 114 км качественной асфальтированной дороги", — цитирует пресс-служба губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт дороги начался в 2017 году с самого сложного участка — с 46 по 70 км. После реконструкции его ширина составила шесть метров, был построен мост длиной более 30 метров. На втором этапе, в 2018 году, в нормативное состояние привели отрезок с 4 по 15 км. В 2019 году специалисты работали провели капитальный ремонт участков с 15 по 32 км и с 41 по 46 км, а на въезде в Большое Голоустное, с 114 по 116 км, заменили верхний слой дорожного покрытия.

В 2020 году прошел капитальный ремонт участка с 75 по 85 км. На отрезках с 70 по 75 км были выполнены работы по устройству слоев износа. В 2021 году был пятый этап капитального ремонта, в шестой (2022 год) были включены финальные работы.

Работы по капремонту выполнялись в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", общая стоимость работ превысила 3,5 млрд рублей.

Поселок Большое Голоустное расположен на западном побережье Байкала, является одним из популярных мест отдыха туристов.

Попасть на Байкал туристы также могут по двум другим региональным дорогам: Иркутск — Листвянка (самый короткий путь до озера), Иркутск- Баяндай- Еланцы- Сахюрта. Кроме этого к Байкалу идет федеральная трасса Р-258 Иркутск- Улан-Удэ- Чита.