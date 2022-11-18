"Предполагается, что курорт нового поколения будет создан при поддержке частных и государственных инвестиций. На первом этапе создания, до 2025 года, предполагается инвестировать более 20 млрд рублей. Сейчас осуществляется проектирование курорта, заключен договор с архитектурным бюро "Студия 44" из Петербурга", — рассказал он на презентации нового курорта.

Как отметил Калашаов, на первом этапе будут построены шесть канатных дорог и обустроены более 25 км горнолыжных трасс.

"Все трассы курорта будут "синие" (70%) и "зеленые" (30%). Номерной фонд составит 642 единицы", — уточнил он.

По словам Калашаова, компетентные кадры – это гарантия успеха курорта. "И мы понимаем, что реализация проекта также создает новые возможности для молодежи Адыгеи, потому что будет создано более 2 тыс. рабочих мест", — добавил он.

В настоящее время уже создана проектная компания ООО "Лагонаки", учредителем которой является корпорация "Туризм РФ" и Курорт Красная Поляна, который уже имеет опыт в реализации подобных проектов.