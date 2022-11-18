Между тем на региональном уровне уже ведется работа по повышению транспортной доступности курортов КЧР.

"В частности, идет строительство автодороги от поселка Дукка до поселка Дамхурц протяженностью 37 км и планомерная работа по обновлению федеральных трасс, ведущих на наши курорты", — приводятся в сообщении слова Темрезова.

Глава Карачаево-Черкесии также добавил, что турпоток на курорты региона по итогам 9 мес. этого года уже превысил 1,6 млн человек, что на 13,2% больше аналогичного периода прошлого года. В КЧР для туристов работает более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов, 17 канатных дорог, 30 горнолыжных трасс общей протяженностью 52 км.