"Имеется договоренность с администрацией и главой национального села Верхний Нерген Нанайского района о создании пилотной школы каюров. В перспективе планируется создать сеть школ амурских каюров для детей и взрослых в муниципальных районах края", — говорится в сообщении.

Отмечается, что собаководство коренных народов Амура может стать новым интересным направлением развития культурной, экономической и общественной жизни края.

Сейчас в Хабаровском крае при поддержке Русского географического общества продолжает реализовывается проект возрождения традиционного ездового и охотничьего собаководства коренных народов Приамурья — "Амурия".

Почти 90 лет в регионе не велось системной работы в целях сохранения традиции использования собак, профильных ремесел, проведения гонок, направленных на селекционную работу, создания питомников для сохранения местной аборигенной породы — амурских лаек.

В феврале 2023 года намечено провести трехдневные гонки на первый кубок Хабаровского края по традиционному ездовому собаководству.

Дополнительно к основным соревнованиям пройдут детские гонки и культурная часть для туристов и участников мероприятия.

Летом 2023 года планируется проведение комплексной, научной кинолого-этнографической экспедиции совместно с ДВО РАН, Хабаровским отделением РГО и РГАУ в бассейне реки Амур с целью исследования популяции амурской лайки и сбора историко-этнографического материала по теме традиционного собаководства народов Приамурья.