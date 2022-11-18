"Договорились, что с учетом сложного финансового состояния авиакомпании республика Якутия окажет необходимую помощь и погасит за счет бюджетных средств часть задолженности перед ГТЛК", — сказал Дитрих журналистам по итогам встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым и руководством авиакомпании.

Всего в парке "Якутии" четыре SSJ100, все они поставлены ГТЛК. Два из этих самолетов "находятся в неисправном состоянии и разукомплектованы", заявляли ранее в лизинговой компании. При этом задолженность перевозчика по аренде лайнеров накопилась до 1,6 млрд руб., а текущие платежи осуществляются частично. Между сторонами были заключены соглашения о реструктуризации, однако "Якутия" их условия не исполнила, сетовали в ГТЛК. Договоры аренды самолетов, находящихся не в состоянии летной годности, планировались к расторжению.

Несмотря на "довольно тяжелое материальное состояние" и большой накопленный долг перед ГТЛК, "Якутия" предпринимает усилия, чтобы восстановить летную годность "Суперджетов", заявил Дитрих журналистам.

"Коллеги определяют сроки, которые они должны сверить с производителем, по восстановлению одного из самолетов. Мы ожидаем, что это будет первый или второй квартал будущего года. По итогам проработки и выезда наших специалистов во взаимодействии с производителем эти сроки уточним", — сказал он.

Также, по словам Дитриха, стороны договорились, что авиакомпания "в безусловном порядке" восстанавливает платежную дисциплину по текущим платежам. Для ГТЛК это "базовое условие, чтобы обсуждать какую-либо реструктуризацию".

"Считаем, что комплекс этих договоренностей дает возможность говорить, что авиакомпания "Якутия" сможет продолжить свою работу и эксплуатацию наших машин. Это обусловлено также еще и началом активной работы объединенной дальневосточной авиакомпании (25%+1 акция "Якутии" переданы в ее капитал — ИФ)", — заключил он.

"Якутия" находится "не в лучшем состоянии", но она "вышла из резкого финансового пике", заявлял в начале сентября Николаев. Вместе с тем, признавал он, требующих решения вопросов остается много, среди них — восстановление SSJ100, уплата лизинговых платежей за них, переоснащение, поддержание летной годности иностранных судов.

2021 год "Якутия" закончила с чистым убытком по РСБУ в 610 млн руб. при выручке в 10,9 млрд руб., 2020 год — с убытком 2,8 млрд руб. и выручкой 7,4 млрд руб. В доковидном 2019 году компания получила 140 млн руб. чистой прибыли при выручке в 11,6 млрд руб.

"Якутия" (подконтрольна правительству республики) базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации на конец сентября, в сертификате эксплуатанта компании числились 10 самолетов: два SSJ100, по четыре Boeing 737 и Bombardier DHC-8.