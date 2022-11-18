Как сообщает пресс-служба музея, представленные в зале экспонаты — подлинные реликвии Сталинградской битвы из собрания музея, свидетельства мужества и героизма.

В одной из витрин представлены фрагменты штукатурки, кирпичей, осколки бомб и снарядов из знаменитого "дома Павлова". Посетители смогут увидеть фотографии этого дома разных лет — довоенной поры, после массированных артиллерийских и минометных обстрелов со стороны гитлеровцев, а также после восстановления.

Отдельную группу экспонатов составляет мемориальное оружие участников Сталинградской битвы.

Среди ценнейших памятников этого грандиозного сражения — 45-мм противотанковая пушка обр. 1937 года, щит которой покрыт вмятинами и пробоинами — следами схваток с врагом. У орудия отсутствуют колеса — их разбило в бою. Пушка выдержала тяжелейший бой с немецкими танками. Эта фронтовая реликвия является свидетельством подвига молодого бойца — Александра Алеканцева, который вместе со своим артиллерийским расчетом за один день, 25 августа 1942 года, подбил четыре вражеских танка и уничтожил восемь.

В одной из витрин представлен ультиматум, подписанный представителем Ставки верховного главного командования Красной армии генерал-полковником артиллерии Вороновым и командующим войсками Донского фронта генерал-лейтенантом Рокоссовским. Документ, датированный 8 января 1943 года, адресован командующему окруженной под Сталинградом 6-й германской армии генерал-полковнику танковых войск Паулюсу, незадолго до этого произведенного фюрером в генерал-фельдмаршалы.

В ультиматуме, в частности, говорится: "Положение ваших окруженных войск тяжелое. Они испытывают голод, болезни и холод. Суровая русская зима только начинается, сильные морозы, холодные ветры и метели еще впереди, а ваши солдаты не обеспечены зимним обмундированием и находятся в тяжелых антисанитарных условиях".

Впервые на экспозиции раскрыта тема снайперского движения: Сталинградская битва стала периодом зарождения и расцвета тактики снайперской борьбы. Условия города способствовали активной боевой работе стрелков. В отдельной витрине можно увидеть комплект снайпера РККА: летний маскхалат, бинокль, перископ и 7,62-мм снайперскую винтовку образца 1891/30 годов с оптическим прицелом.

Советскими войсками были захвачены боевые трофеи немецкой армии. Среди них оказалась и печатная машинка, на которой в штабе генерал-фельдмаршала Паулюса был напечатан приказ гитлеровского командования окруженной группировке 6-й армии о капитуляции. Сейчас ее можно увидеть в Музее.

На экспозиции демонстрируются различные карты и схемы, показывающие ход Сталинградской битвы, сравнительные таблицы, дающие представление о соотношении сил и средств, итогах одного из величайших сражений Второй мировой.