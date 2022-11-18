В частности, "дочка" монополии — АО "ФПК" — нарастила в текущем году объем закупок таких вагонов до 489 единиц, что на 25% больше ранее запланированного (389 вагонов) и на 12% больше объемов прошлого года, когда было приобретено 436 вагона.

В общем объеме закупки 2022 г. предусмотрен 381 одноэтажный вагон (плацкартные, купейные, вагоны-рестораны и штабные вагоны) из которых 310 единиц выполнены в виде двухвагонных сцепов, а 71 вагон — в стандартной конфигурации.

Также в рамках закупки компания получит 108 двухэтажных вагонов (купейные, вагоны-рестораны и штабные вагоны), из них 49 — вагоны партии "2020" с увеличенным пространством для пассажиров верхних полок второго этажа.

В 2023 г. РЖД планируют закупить порядка 550 вагонов для поездов дальнего следования.

По состоянию на конец октября 2022 г. в адрес компании поступило 214 вагонов: 130 одноэтажных и 84 двухэтажных. Новые вагоны планируется включить в составы популярных поездов, например, N19/20 "Премиум" Ростов-на-Дону — Москва, N11/12 "Премиум" Анапа — Москва и N 9/10 "Саратов" Саратов — Москва.

Кроме того, парк ФПК пополняется вагонами, в которых предусмотрены специализированные детские купе. Всего в текущем году ожидается поставка более 200 таких вагонов. Вагоны с детскими купе уже курсируют в поездах N104/103 Адлер — Москва, N24/23 "Двухэтажный" Москва — Казань, N9/10 "Жигули" Самара — Москва, N31/32 "Вятка" Киров — Москва, N125/126 "Шексна" Москва — Череповец, N137/138 Оренбург — Самара — Москва.