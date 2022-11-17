"В 20:20 мск из-за усиления ветра до 17-18 м/с и порывов до 20 м/с временно прекращена работа Керченской паромной переправы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобили на накопительных площадках со стороны Краснодарского края отсутствуют.