"В наши края, в Марий Эл, на зимовку с северных областей России прилетают некоторые птицы. Их вы знаете и часто видите. Это снегири, свиристели и чечётки. Есть ещё одна редкая таёжная птица, которая у нас бывает на зимовке или на пролёте в более южные регионы, — это щур", — написал старший научный сотрудник заповедника Геннадий Богданов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, птичка похожа на небольшого дрозда, однако имеет более длинный хвост и не такой мощный клюв.

"Есть у этой птицы марийское название — эркынкайк, что в переводе означает "медлительная птица", — сообщил Богданов.

Сотрудник заповедника отметил, что несколько лет не видел в Марий Эл щуров, а во время последних наблюдений встретил сразу девять птиц. Свой рассказ он проиллюстрировал фотографиями птиц, сидевших в ветвях деревьев.

"Сосчитал трех ярко-розовых самцов. Остальные были самки и молодые птицы", — отметил Богданов.

По его данным, ранее в заповеднике "Большая Кокшага" щуров наблюдали дважды, оба раза в пойменной дубраве. Впервые — зимой 2001-2002 года, второй раз — в начале ноября 2010 года.