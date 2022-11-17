"Согласно утвержденной правительством в мае 2022 года стратегии социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года, в ближайшие годы горнолыжный курорт "Архыз" станет одним из основных туристических направлений в СКФО", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в своем телеграм-канале глава КЧР отметил, что за 8 лет существования "Архыза" туристический поток на курорт увеличился в 8 раз — со 100 тыс. до 797 тыс. туристов в год.

Курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, сеть подъемников, системы искусственного снегообразования.