"Впервые в Туле представлены проекты художников, создающих медийные, технологические и интерактивные объекты. Биеннале объединила художественные проекты на основе новейших технологий", — отметили в пресс-службе.

"В регионе развиваются не только государственные, но и частные, а также ведомственные культурные площадки. "Октава" — одно из самых современных пространств в регионе, объединяющих творческую молодежь. Кластер развивается как в направлении креативных индустрий, так и в музейно-выставочной сфере. И новая выставка — этому доказательство", — сказала на открытии министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

На выставке представлены две работы основателя советского кинетического искусства Вячеслава Колейчука: это штриховая светостереографика "Четыре куба" и самонапряженная конструкция "Живая структура".

Также зрители увидят созданные по авторским технологиям 3D-скульптуры Аристарха Чернышева и Дмитрия Каварги, звучащие и движущиеся объекты международно признанных Дмитрия Морозова, Сергея Филатова и группы Recycle, работы выпускников программы медиа- и технологического искусства Школы Родченко и студентов магистерской программы ArtTECH НИТУ МИСиС.

Выставка продлится до конца февраля 2023 года.