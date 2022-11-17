По его словам, в регионе действует ряд мер стимулирования предприятий отрасли, всего на эти цели направлено 278 млн рублей.

"Это в 28 раз больше прошлого года (в 2021 году — 10 млн рублей). Кроме того почти полностью восстановилась занятость в индустрии — до 11 тыс. человек", — приводятся в сообщении слова Абдулмуслимова.

Премьер-министр также поручил выстроить сбалансированную ценовую политику в туристической отрасли Дагестана. По его словам, за 9 месяцев текущего года объем платных туристических услуг составил 6 млрд рублей (рост на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).