Цена договора составит 2 млрд 153 млн рублей, следует из материалов сайта госзакупок.

На участие в конкурсе была подана одна заявка — от ООО "Смарт Констракшн", с которым и был заключен договор. Компании предстоит выполнить работы в срок до 16 мая 2024 года.

Как сообщалось, ООО "Смарт Констракшн" было признано победителем конкурса на выполнение работ по реконструкции аэропорта "Северный" в Грозном, объявленного ФКУ "Ространсмодернизация". Цена договора составила 15 млрд 109 млн рублей.

В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии, и одну взлетно-посадочную полосу. В рамках госпрограммы развития транспорта РФ планируется строительство нового терминального комплекса и реконструкция аэродрома.

Новое здание аэровокзала будет иметь площадь 40 тыс. кв. м. Проект также предполагает возведение здания службы наземного обслуживания воздушных судов, блочно-модульной котельной, насосной станции, трансформаторной подстанции и иных производственных и вспомогательных объектов и коммуникаций для обеспечения работы пассажирского терминала. Предусмотрено также строительство привокзальной площади, стоянки легкового транспорта и других объектов, устройство автомобильных проездов и дороги.

По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта увеличился в 2 раза по сравнению с показателем 2020 года — до 713,837 тыс. человек. После реконструкции аэропорт сможет обслуживать 1,5 млн пассажиров в год.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", Pegas Fly.

ООО "Смарт Констракшн" создано в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компанией владеет Сайд-Магомед Зубайраев.