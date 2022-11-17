Также подписано соглашение об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами.

Помимо этого, подписаны соглашения между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия РФ и министерством здравоохранения Азербайджана о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме на приграничных территориях и о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил.

Также подписаны Меморандум между Минпромторгом РФ и министерством экономики Азербайджана о сотрудничестве в области судостроения.

Кроме того, подписан Меморандум между Минтрансом РФ и министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере.

Документы подписаны по итогам российско-азербайджанских переговоров.