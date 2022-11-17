Маршрут "Новокольцовский" станет частью наземного метро, которое соединить Екатеринбург с близлежащими городами.

"Строительство Екатеринбургского железнодорожного кольца важно для города, региона, бизнеса, и самое главное — для жителей. Строительство наземного метро в городе — это уже не далекая перспектива, уже в 2025 году будет реализован один из маршрутов — "Новокольцовский", — приводятся в пресс-релизе слова главы общественного совета проекта, гендиректора "НПО автоматики" Андрея Мисюры.

"Новокольцовский" пройдет до остановочного пункта "Аэропорт "Кольцово" и соединится с терминалом аэропорта по принципу "сухие ноги". В настоящее время ведется разработка планировки территории.

Ранее сообщалось, о планах по созданию между Екатеринбургом и близлежащими городами (Верхней Пышмой, Березовским, Среднеуральском, Первоуральском, Арамилем, Сысертью, Ревдой) железнодорожного сообщения.

В июле РЖД, правительство Свердловской области и власти Екатеринбурга во время форума "Иннопром" подписали соглашение о сотрудничестве при организации ж/д сообщения внутри города. Тогда же 8 свердловских муниципалитетов подписали "дорожную карту" по реализации проекта междугородних перевозок по принципу наземного метро.

Екатеринбургские власти оценивают проект в 100 млрд рублей.