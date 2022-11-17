"Прокуратурой Дагестана внесены представления об устранении выявленных нарушений в отношении 18 коллективных средств размещения. В суд направлено два иска о приостановлении деятельности гостиниц в поселке Манас и в Хасавюрте. Деятельность одной из них в соответствии с решением суда судебными приставами Хасавюрта была приостановлена", — сказал министр на заседании правительства под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Всего по результатам проведенных мероприятий было установлено, что "40 объектов (гостиницы, отели, гостевые дома — ИФ) осуществляют работу с нарушением законодательства", отметил министр.

Для выявления и вывода из тени коллективных средств размещения проводится мониторинг социальных сетей и агрегаторов, а также осуществляется фиксация непрошедших процедуру классификации объектов.

"Вся информация заносится в соответствующий реестр, куда в настоящее время включены более 500 коллективных средств размещения (из них 290 гостиниц, 21 гостевой дом, 88 турбаз, 17 санаториев). Из них по состоянию на ноябрь 2022 года классификацию прошло всего 81 коллективное средство размещения, в то же время на конец 2021 года было классифицировано 54", — подчеркнул Мерданов.

Обращаясь к участникам заседания, он предложил представителям МВД, ФСБ, Роспотребнадзора и налоговой службы согласовать и утвердить разработанный Минтуризма РД план по выводу из тени и пресечению незаконной деятельности подобных объектов в целях безопасности граждан.