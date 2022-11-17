По словам министра, в соседнем с Азербайджаном российском регионе — Республике Дагестан — на протяжении 48 км прибрежной полосы будет возрожден курорт "Каякент", развиваются прибрежные зоны в районе Махачкалы и Каспийска.

"В ближайших планах — создание Каспийского прибрежного кластера и новых приграничных маршрутов для культурно-познавательного, этнографического, круизного и яхтенного туризма для всех стран Каспийской пятерки. В среднем между пятью странами Каспия в настоящее время осуществляется около 12 млн поездок в год. Поэтому в ближайшие годы турпоток между РФ и Азербайджаном может вырасти в два раза", — сказал Решетников.

Министр также отметил, что у России и Азербайджана есть все возможности, чтобы расширять существующее партнерство, осуществить переход от традиционного торгового взаимодействия к выстраиванию единого экономического пространства.

11-й Российско-Азербайджанский межрегиональный форум состоялся в Баку 17-18 ноября 2022 года. В рамках программы форума на пяти круглых столах участники обсудили наиболее актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества: инвестиционное взаимодействие и предпринимательская деятельность, транспортная инфраструктура и сельскохозяйственное сотрудничество, а также вопросы углубления гуманитарных контактов.