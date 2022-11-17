"Форум пройдет в концептуально новом формате, объединив несколько мероприятий под общей темой: устойчивое развитие туризма и его влияние на социально-экономическое развитие регионов и страны в современных условиях", — говорится в сообщении.

Ожидается, что участники поделятся прогнозами развития внутреннего и въездного туризма, увидят лучшие туристические проекты страны, а сотрудников индустрии подготовят к перезапуску процессов, связанных с приемом гостей из-за рубежа.

На форуме уделят время соперничеству систем онлайн-бронирования. Так, на площадке Музея РЖД запланирован IT-баттл онлайн-агрегаторов "Туризм 2.0. IT в туризме".

Эксперты обсудят опыт городов ЮНЕСКО и роль креативных индустрий в развитии туристического направления, национальные туристические маршруты, а также стратегию продвижения регионов-участников кластера "Серебряное ожерелье России".

Кроме того, в рамках Travel Hub-2022 состоится международный гибридный форум с партнерами из Китая, Индии, Вьетнама и ОАЭ.

Проект Saint Petersburg Travel Hub создан комитетом по развитию туризма Петербурга в 2018 году.