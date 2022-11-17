"Образный строй и технические приёмы в палехской миниатюре основаны на традициях древнерусской живописи. Палехская миниатюра — живое воплощение русской народной традиции, национального духовного опыта", — говорится в сообщении.

Всего в Антологию народной культуры вошли 100 объектов нематериального культурного наследия народов России: песенные и танцевальные традиции, обряды, праздники, эпические сказания, ремёсла различных регионов страны.

Презентация антологии прошла в ходе Международного форума "Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации", который состоялся в Санкт-Петербурге. Его участниками стали представители домов народного творчества из регионов России, Казахстана и Белоруссии.