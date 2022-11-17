В частности, посетителям представят клавир "Золотой петушок" с автографом композитора, спасенную вишневую косточку, на которой написана молитва "Отче наш", карандаш с печатью Исаакиевского собора — подарок супруги композитора.

"Мы можем показать нашим посетителям вещи, которые ранее не были на хранении в нашем музее. Например, фортепиано фирмы "Беккер", которое имеет непосредственно отношение к семье композитора: им владела его внучка, а сын композитора нередко играл на нем. На выставке также представлены уникальные фотографии, на которых запечатлен быт и сцены из жизни семьи композитора. Но самое главное, что наша выставка "живая": по мере того, как реставраторы будут восстанавливать предметы, выставка будет обновляться и пополняться", — цитирует пресс-служба генерального директора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову.

В день открытия выставки Мельникова привезла из Пскова еще два предмета, связанных с Римским-Корсаковым. Первый — это серебряный дорожный стаканчик с инициалами "Н.А.Р.К." 1885 года, который в 1989 году был передан музею Натальей Токмачевой — правнучкой композитора по линии младшей дочери Надежды Штейнберг.

Второй предмет — серебряная визитка-плакетка с надписью "Алина Андреевна Ястребцева. Память 9 мая 1895 года", которая хранилась в семье сына Римского-Корсакова Владимира и передана в фонды музея внучкой композитора в 1994 году.

Как сообщалось, 2 июля в музее-усадьбе композитора Римского-Корсакова в деревне Любенск произошел пожар. Предполагается, что возгорание началось из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. В результате сгорели 1082 экспоната. 20% из них можно восстановить, это ноты, пластинки, книги. Как отмечала Мельникова, самая большая потеря для музея — семь элементов мемориальной мебели, которые принадлежали семье Римского-Корсакова. Мебель планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам.

Работы по восстановлению усадьбы планируется начать в 2024 году.

Мемориальный музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова состоит из двух усадеб — Вечаша и Любенск. В данный момент работает только одна усадьба — Вечаша. Любенск закрыт.