Акция протеста приурочена ко "Дню красного стакана", который компания проводит ежегодно. В этот день при покупке любого праздничного напитка Starbucks дарит многоразовые стаканы красного цвета с логотипом компании, которые выпущены ограниченным тиражом. Мероприятие в этом году проходит уже в 25-й раз.

Сотрудники говорят, что это — один из самых загруженных дней в году.

Бастующие хотят повышения зарплаты, более стабильного рабочего графика и лучшего уровня укомплектованности персоналом в кофейнях с наиболее высоким потоком покупателей.

Эта забастовка станет крупнейшей акцией протеста с момента старта кампании по объединению в профсоюзы сотрудников Starbucks в конце прошлого года, отмечает CNBC.

Starbucks выступает против действий по объединению в профсоюзы, говоря, что она функционирует лучше всего, когда работает напрямую с сотрудниками. Компания владеет свыше 9 тыс. кофеен в США. За последний год работники около 260 принадлежащих компании заведений проголосовали за объединение в профсоюз Workers United.