По словам заместителя председателя правительства Ивановской области Юлии Васильевой, запуск проекта промышленного туризма окажет существенное влияние на появление новых промобъектов в регионе.

"Для технического оснащения программы мы на этапах строительства, реконструкции и модернизации новых инвестпроектов будем предлагать туристам маршрут по производственному потоку той или иной компании. Эта задача будет включена в инвестстандарт", — подчеркнула она.

Что касается экскурсоводов, то, по мнению Васильевой, они досконально должны знать производственный процесс, имена и обязанности всех сотрудников, уникальные факты компании, понимать целевую аудиторию и уметь отвечать на вопросы.

"Главное в экскурсии — отразить работу предприятия: рассказать об истории, перспективах развития компании, какой имеется социальный пакет, размер заработной платы, возможности карьерного роста. Поэтому руководителям предприятий совместно с профильными структурами предстоит определить таких специалистов", — отметила зампред ивановского правительства.

В свою очередь, представитель АСИ Ольга Шандуренко заявила, что вектор развития промышленного туризма в Ивановском регионе нужно направить на историю и современность, сделать акцент на промышленности и архитектуре.

"Важно не только достойно представить предприятие, но и показать привлекательность региона в целом, чтобы каждый гость увидел, как здесь интересно учиться, работать и жить. В этом плане Ивановская область — очень классный туристический продукт национального индустриального маршрута", — подчеркнула Шандуренко.

Также в проект "Открытая промышленность" предложили включать вузы.