"По предварительным данным, несколько учеников старших классов, приехавших в областной центр на экскурсию, госпитализированы с признаками пищевой инфекции", — говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура намерена дать оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей.

В свою очередь в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области журналистам сообщили, что острую кишечную инфекцию выявили у 12 человек — 11 учащихся 11-го класса и одного взрослого, приехавших в Кемерово на профориентационную экскурсию.

Все заболевшие были экстренно госпитализированы в областную инфекционную больницу. На текущий момент состояние всех больных стабильное, отметили в ведомстве.

Установлено, что питание школьников организовывалось в столовой Кемеровского профессионально-технического техникума.

В ходе расследования в столовой отобраны пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции, взяты смывы с объектов внешней среды.

"Выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе по хранению пищевой продукции, реализации готовых блюд и соблюдению дезинфекционного режима", — сказали в пресс-службе.

В связи с произошедшим региональное управление Роспотребнадзора временно запретило деятельность столовой техникума.