"По итогам года мы планируем около 18 млн пассажиров, это в принципе на уровне прошлого года. В прошлом году у нас было 18,1 млн пассажиров", — сказала Халваши.

Кроме того, она сообщила, что ВВСС прорабатывает варианты запуска до 10 международных направлений. "Сегодня мы работаем над новыми международными направлениями. Это в основном Ближний Восток и Азия — Индия, Вьетнам, Китай. Работаем над открытием новых направлений, думаю, у нас к следующему летнему сезону появятся новые направления. Количество направлений — это примерно 9-10 новых городов в разных странах, но большинство решений зависит от соглашений между странами и так далее", — сказала Халваши.

По ее словам, в настоящее время через петербургский аэропорт "Пулково" осуществляются перелеты по 27 международным направлениям.

В августе со ссылкой на первого заместителя главного операционного директора ВВСС Андрея Дробовича сообщалось, что пассажиропоток "Пулково" по итогам 2022 года может вырасти на 3-4% по сравнению с показателем прошлого года. Он отмечал, что в 2022 году в аэропорту растет как внутренний пассажиропоток, так и международный, но последний — не так интенсивно.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".