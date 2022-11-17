Рейсы стартуют 1 декабря и будут выполняться один раз в неделю по четвергам на авиалайнерах Boeing 737-300, вместимостью 144 пассажира. Вылет из Актау в 16:40, прилет в Сочи в 16:15. Вылет обратно в 17:30, прилет в Актау в 20:50 (время указано местное).

Новое направление станет 28-м в международной маршрутной сети аэропорта в текущем году, отмечается в сообщении.

SCAT выполнял регулярные рейсы на российский курорт из Астаны и Актау с 2015 по 2019 годы.

"Возобновление полетов авиакомпании SCAT из Актау в преддверии новогоднего сезона даст возможность не только поддержать турпоток из Казахстана и восстановить деловые связи промышленного центра с югом России, но и будет способствовать общему развитию международного пассажиропотока аэропорта Сочи и укреплению позиций воздушной гавани в качестве южного регионального хаба", — сказал директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов, процитированный в сообщении.

Объемы международных перевозок аэропорта Сочи за 10 месяцев 2022 года выросли в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Всего услугами аэропорта на международных направлениях за этот период воспользовались более 868 тыс. человек.

Аэропорт Сочи в настоящее время является единственной работающей в регионе воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для жителей Краснодарского края и гостей региона. В России продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, введенные с началом военной операции на Украине. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

SCAT — крупный авиаперевозчик Казахстана. На сайте компании сообщается, что ее парк воздушных судов состоит из более 20 самолетов производства США и Канады.