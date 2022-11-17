"Мы потеряли порядка 10% пассажиропотока по итогам 10 месяцев. Скорее всего, (потеряем столько — ИФ) и по итогам года тоже", — сказал заместитель генерального директора по финансам авиакомпании Денис Померанцев журналистам в четверг.

По его словам, с точки зрения финансов текущий год для компании является убыточным. При этом за счет мер государственной поддержки Smartavia по итогам года рассчитывает показать прибыль.

Ранее сообщалось, что Smartavia в 2022 году ожидает снижения пассажиропотока на 17-30% по сравнению с показателем прошлого года, до 2,5-3 млн человек.

АО "Авиакомпания Смартавиа" выполняет регулярные и чартерные перевозки под товарным знаком Smartavia, базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве.