"Планируется провести инженерные сети снабжения к городу-курорту "Новый Шерегеш", а также построить две автомобильные дороги в связке с магистралями Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол и Чугунаш — Шерегеш", — говорится в сообщении.

В рамках этой фазы строительства запланировано возведение гостиниц, подъемников, апарт-отелей, многофункциональных сервисных центров. Инвесторов правительство не называет.

При этом строительство первых объектов проекта планируется завершить в 2026 году, финансирование составит около 3,6 млрд рублей, общий номерной фонд запланирован на уровне 449 единиц.

"На строительство инфраструктуры будет направлена субсидия, предоставленная Кузбассу Минстроем России в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", также будут привлечены средства инвесторов и корпорации Туризм.РФ", — говорится в сообщении.

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 83 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток вырос на 7% и превысил 2 млн человек.