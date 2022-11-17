"Этой зимой в столице будут работать более 150 катков с искусственным льдом, они откроются в ближайшие две недели во дворах, парках, на природных территориях и городских площадках", — сказал Бирюков, которого цитирует пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства уже начали мероприятия по намораживанию искусственного льда.

"Процесс занимает несколько дней. Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов", — уточнил Бирюков.

В пресс-службе пообещали, что катки будут обеспечены пунктами проката инвентаря, раздевалками и туалетами, точками питания и пунктами оказания медпомощи.