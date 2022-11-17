"21 ноября — последний день работы наших ресторанов под брендом "МакДональдс". В этот день наши двери будут открыты для посетителей до 18:00. Но уже 22 ноября мы будем рады снова видеть вас во всех ресторанах нашей сети уже под новым брендом — "Вкусно — и точка"", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания "Вкусно — и точка", пришедшая на смену McDonald's в РФ, завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением "КСБ Виктори Рестораны".

В Белоруссии открыто 25 ресторанов сети McDonald's в шести городах, ежегодно они обслуживали более 10 млн гостей.

McDonald's с 14 марта закрыла свои рестораны в РФ, а 16 мая объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами сети в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс", основная операционная структура сети в РФ) и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке).

С 12 июня новый владелец сети в РФ после трехмесячного простоя стал открывать рестораны под брендом "Вкусно — и точка".

В России сеть "Вкусно — и точка" представлена в 62 субъектах, открыто уже более 830 точек сети.