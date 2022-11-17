"Ориентировочно в 10:50 произошло локальное возгорание на кровле здания отеля. Все сотрудники и строители были оперативно эвакуированы, на месте отработали оперативные службы, пожар оперативно потушен. Пострадавших нет", — сообщили в компании.

Там добавили, что другие здания резиденций комплекса, вилл и конгресс-центра пожаром не затронуты.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Олимпийский проспект. Установлено, что происходит горение в строящемся 8-этажном здании. Был объявлен повышенный ранг пожара, площадь которого составила 2625 м кв. С объекта было эвакуировано 100 человек.

Комплекс курортной недвижимости MANTERA Seaview residence строится на федеральной территории "Сириус", вблизи Олимпийского парка. Под основные здания отведено 2 га. Проект получил кредиты в рамках льготной программы Ростуризма. Проектное финансирование в строительство составляет 13 млрд руб.