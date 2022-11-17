Пассажиропоток на внутренних линиях снизился на 4,6% и составил 3 млн 177,721 тыс. человек. На международных рейсах было обслужено 77,955 тыс. пассажиров, что на 1,3% превышает показатель за аналогичный период 2021 года.

В октябре пассажиропоток "Храброво" снизился на 13,6% по сравнению с прошлым годом и составил 305,308 тыс. человек. На внутренних рейсах было перевезено 293,823 тыс. пассажиров, на международных — 11,485 тыс. пассажиров.

Наибольшее количество пассажиров традиционно было перевезено на рейсах в Москву и Санкт-Петербург.

Открыты два международных направления — регулярные рейсы в Минск и чартерные рейсы в Анталью (Турция).

С 30 октября аэропорт перешел на работу по осенне-зимнему расписанию. В нем сохраняются практически все направления, рейсы по которым осуществлялись в летнем сезоне. Полеты выполняют 13 авиакомпаний по 21 направлению. При этом в осенне-зимний период впервые сохраняются чартерные рейсы в Анталью.

По итогам года пассажиропоток аэропорта Калининграда прогнозируется на уровне 3,6 млн человек.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2021 года "Храброво" увеличил пассажиропоток в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом, до 3,9 млн человек.