"Проект "Центр развития — Алексин-град" в 2021 году стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что горожане активно участвовали во всех этапах реализации проекта. "Уверен, новое пространство станет не только любимым местом отдыха алексинцев, но и точкой притяжения туристов", — приводятся в сообщении слова министра ЖКХ региона Олега Дючкова.

Основная концепция проекта — "путешествие по реке времени" — воплощается в едином пешеходном маршруте вокруг Дома культуры. Было благоустроено пять современных локаций.

Так, обустроены фонтанный дворик, прогулочные зоны, места активного и тихого отдыха для людей всех возрастов, ландшафтный парк, спортивные тренажеры и многофункциональную детскую площадку "Ладья".

Также на территории появились современный скейт-парк, навес для мастер-классов, фотозона.

Алексин — крупный промышленный центр, расположен в 60 км от Тулы. Население составляет 57 тыс. человек.

Как сообщалось, с 2018 года победителями конкурса стали 13 проектов благоустройства малых городов Тульской области. Сейчас завершаются проекты в Кимовске и Щекине. В следующем году современные общественные пространства появятся в Белеве и Киреевске.