Начальная (максимальная) цена договора — 11,568 млрд рублей. Необходимо выполнить строительно-монтажные работы по объекту.

Согласно документации, подрядчик должен полностью завершить работы до 28 ноября 2024 года. Форма проведения закупки — открытые переговоры.

Дата окончания подачи заявок — 16 января 2023 года в 11:00 мск. Подведение итогов — 3 февраля.

В документации отмечается, что заказчик вправе изменить дату подведения итогов закупки. В этом случае участники, допущенные до переговоров, будут уведомлены.

Как сообщалось на сайте холдинга "Новапорт", в который входит международный аэропорт "Минеральные Воды", плановая дата начала строительства аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий — первый квартал 2023 года, ввести здание в эксплуатацию планировалось в четвертом квартале 2024 года. Открытие нового терминала увеличит пропускную способность аэропорта.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщали, что площадь нового комплекса составит 27 тыс. кв. метров.

Пресс-служба администрации Минераловодского округа Ставропольского края отмечала, что общая стоимость проекта нового аэровокзального комплекса превысит 12 млрд рублей. Уже вложено более 60 млн рублей, была утверждена архитектурно-планировочная концепция, прорабатывалась детализация фасадов нового здания.

В 2019 году в аэропорту был введен в эксплуатацию реконструированный павильон прибытия площадью более 9,4 тыс. кв. м, что позволило увеличить пропускную способность внутренних воздушных линий до 1,05 тыс. пассажиров в час, международных воздушных линий — до 450 пассажиров в час.

В марте 2021 года был завершен второй этап реконструкции аэропортового комплекса в Минеральных Водах. В частности, реконструирован перрон на 8 мест стоянок воздушных судов. Кроме того, установлено искусственное покрытие, светосигнальное оборудование и устройства электроснабжения, проведена водосточно-дренажная система, спроектировано освещение перрона с устройством дистанционного управления и обслуживания самолетов.

Пассажиропоток аэропорта в январе-сентябре 2022 года вырос на 28,4% — до более 3,1 млн человек. По итогам 2022 года планируется обслужить 4 млн пассажиров.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.