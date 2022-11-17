Глава республики отметил, что посещаемость Дербента растет с каждым годом.

"Туризм становится одним из самых перспективных направлений экономики республики. Это диктует необходимость развития соответствующей социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности его жителей и гостей. Все эти мероприятия легли в основу госпрограммы по развитию Дербента как важного туристического пункта", — приводятся в сообщении слова Меликова.

Госпрограмма "Комплексное территориальное развитие муниципального образования города Дербент" утверждена на период до 2025 года в объеме 54,7 млрд рублей из республиканского, местного и федерального бюджетов, а также с привлечением средств из внебюджетных источников.

По данным пресс-службы, комплекс мероприятий предусматривает реализацию проектов развития общественных пространств, ремонт и реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, создание маневренного и муниципального жилищного фондов, программных комплексов в сфере обеспечения безопасности и управления городским хозяйством, строительство новых инфраструктурных объектов.

Ранее сообщалось, что Дербентский район Дагестана станет стартовой площадкой Каспийского туристического кластера — масштабного проекта по развитию пляжной береговой линии.

Каспийский туристический кластер — проект по созданию рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш. Планируется, что морской курорт в Дагестане поможет привлечь дополнительно более 200 тысяч туристов в год. Мастер-план курортной зоны в Дербентском районе будет разработан компанией Кавказ.РФ.