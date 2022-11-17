В 2019-2020 годах в замке были проведены масштабные восстановительные работы, в том числе реставрация Воскресенского зала, находившегося до этого в аварийном состоянии. В частности, по историческим чертежам начала XIX века были воссозданы камины на торцевых стенах. Каминные экраны павловской эпохи не дошли до нашего времени.

Теперь в зале будут установлены современные экраны, выполненные по образцу подлинника начала XIX века, сохранившегося в Белоколонном зале Михайловского дворца и изготовленного по чертежам архитектора Карла Росси, любимого ученика и соратника строителя Михайловского замка Винченцо Бренны, отмечается в сообщении.

Резные золоченые рамы экранов, исполненные мастерами реставрационной фирмы "Арт-студия", затянуты шелковой тканью, изготовленной во Франции по историческим образцам на ткацкой мануфактуре, имеющей традиции шелкопрядения XVIII-XIX веков.

Ранее в процессе реставрации зала был воссоздан плафон времени Инженерного училища, восстановлена облицовка стен искусственным мрамором по сохранившимся и найденным при расчистке образцам, возвращены на свои исторические места две картины художника Григория Угрюмова (академик Императорской Академии художеств, профессор), хранящиеся в Русском музее.