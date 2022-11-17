Документ (N99313-8) был внесен в парламент в апреле одним из участников эксперимента — думой Ставропольского края.

Согласно действующему законодательству, курортный сбор может взиматься в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае, срок проведения эксперимента истекает 31 декабря 2022 г.

Законопроект предлагается продлить срок проведения эксперимента до 2027 г. Инициативу на прошлой неделе поддержало правительство. "Концепция законопроекта, направленная на обеспечение продолжения развития объектов курортной инфраструктуры, поддерживается", — говорится в отзыве правительства. При этом правительство отмечет, что срок действия эксперимента следует продлить на двухлетний период — до 31 декабря 2024 г. "Считаем целесообразным распространить эксперимент также на город федерального значения Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус", — говорится в заключении.

"Сириус" — территория, которая располагается в Краснодарском крае, на черноморском побережье Сочи — там, где находится основной комплекс олимпийских объектов 2014 года.

В пояснительных материалах к законопроекту приводятся данные Минэкономразвития, по которым средства от уплаты курортного сбора в 2018-2021 гг. составили 1 млрд 559,6 млн руб. В период с 1 января по 28 апреля 2022 г. объем средств, собранных от уплаты курортного сбора, составил 200,6 млн руб.

В отзыве комитета Госдумы по бюджету на документ отмечается необходимость учитывать значительное увеличение туристического потока на внутренних направлениях, что приведет к росту нагрузки на объекты курортной инфраструктуры. "В этой связи возрастающая нагрузка на объекты курортной инфраструктуры потребует дополнительных финансовых затрат, осуществить которые возможно непосредственно за счет средств от уплаты курортного сбора", — говорится в заключении.

Законопроект о взимании курортного сбора вступил в силу 30 июля 2017 года. Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте. С 11 марта 2022 г. курортный сбор в Крыму отменен; в Алтайском крае (г. Белокуриха) в 2022 г. он составляет 50 руб. в сутки; в Краснодарском крае на территории городского округа Сочи — 50 руб.; на территориях остальных муниципальных образований — 30 руб.; в Ставропольском крае (г. Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск) — 50 руб. в сутки.