"Одобрить представленный Минтрансом РФ согласованный с МИД РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Белоруссии о судоходстве по внутренним водным путям", — говорится в распоряжении.

Минтрансу РФ поручено провести соответствующие переговоры с Белорусской стороной и позже по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение. Опубликованный проект соглашения определяет порядок и условия осуществления судоходства по внутренним водным путям.