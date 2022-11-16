Модернизацию инфраструктуры аэропорта Чебоксар глава республики и руководитель Росавиации Александр Нерадько обсудили в ходе встречи в рамках "Транспортной недели 2022".

Там же обсуждалась возможность капитального ремонта перрона и рулежной дорожки, радиотехнического обеспечения аэродрома. Капремонт перрона, часть которого выведена из эксплуатации в 2009 году, позволит чебоксарскому аэропорту принимать три самолета одновременно, а не два, как сейчас.

По информации Николаева, уже ведутся работы и готовится технико-экономическое обоснование реконструкции летного поля, работы планируется начать в 2023 году.

Сообщается, что тогда же Росавиация модернизирует радиомаячную систему посадки самолетов на аэродроме чебоксарского аэропорта.

Реконструкция терминала аэропорта Чебоксар началась в августе 2021 года, завершить ее планировалось к концу текущего года.

Работы осуществляет ООО "Международный аэропорт Чебоксары" (МАЧ, оператор аэропорта и инвестор проекта, учредителем компании является ГК "Аэрофьюэлз"). МАЧ взял объект в аренду на 25 лет, при этом договор предполагает обязательное инвестирование собственных средств арендатора в реконструкцию арендуемого имущества, проведение капитального и текущего ремонта.

По данным Росавиации, за 10 месяцев 2022 года международный аэропорт Чебоксар принял порядка 396 тыс. пассажиров.